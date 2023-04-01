Пакистанская полиция арестовала 8 человек после смертоносной давки во время Рамадана

Сотни женщин и детей бросились собирать бесплатную еду и наличные деньги возле фабрики в промышленном районе города в пятницу. Владельцы предприятий во время священного для мусульман месяца часто раздают деньги и еду, особенно бедным. Согласно первоначальному отчету полиции, в давке погибли девять женщин в возрасте от 40 до 80 лет и трое детей в возрасте от 10 до 15 лет.



По словам полиции, среди восьми арестованных - управляющий фабрикой, который не сообщил местным властям о раздаче милостыни в Рамадан.



"Руководство фабрики не открыло внутренние ворота фабрики, и из-за узкой улицы люди в хвосте очереди давили пожилых женщин и детей", - сказал журналистам суперинтендант полиции по расследованиям доктор Хафиз Бугти во время посещения места происшествия. "В результате давление сильно возросло, и женщины и дети стали жертвами давки".



По словам полиции, они издали и обнародовали приказ о том, что любое лицо или организация, планирующие раздавать еду или другие вещи бедным, должны заранее информировать власти.