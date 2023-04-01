Сотни женщин и детей бросились собирать бесплатную еду и наличные деньги возле фабрики в промышленном районе города в пятницу. Владельцы предприятий во время священного для мусульман месяца часто раздают деньги и еду, особенно бедным. Согласно первоначальному отчету полиции, в давке погибли девять женщин в возрасте от 40 до 80 лет и трое детей в возрасте от 10 до 15 лет.
По словам полиции, среди восьми арестованных - управляющий фабрикой, который не сообщил местным властям о раздаче милостыни в Рамадан.
"Руководство фабрики не открыло внутренние ворота фабрики, и из-за узкой улицы люди в хвосте очереди давили пожилых женщин и детей", - сказал журналистам суперинтендант полиции по расследованиям доктор Хафиз Бугти во время посещения места происшествия. "В результате давление сильно возросло, и женщины и дети стали жертвами давки".
По словам полиции, они издали и обнародовали приказ о том, что любое лицо или организация, планирующие раздавать еду или другие вещи бедным, должны заранее информировать власти.
Пакистанская полиция арестовала 8 человек после смертоносной давки во время Рамадана
Пакистанская полиция в субботу арестовала восемь человек в южном портовом городе Карачи после того, как днем ранее в результате давки погибли 12 человек в пункте раздачи еды и денег в Рамадан.
Сотни женщин и детей бросились собирать бесплатную еду и наличные деньги возле фабрики в промышленном районе города в пятницу. Владельцы предприятий во время священного для мусульман месяца часто раздают деньги и еду, особенно бедным. Согласно первоначальному отчету полиции, в давке погибли девять женщин в возрасте от 40 до 80 лет и трое детей в возрасте от 10 до 15 лет.
-
-
-
20:27
Иван Ободов
В 2021 году в США было зарегистрировано самое большое количество смертей от огнестрельного оружия
В общей сложности 48 830 человек погибли от огнестрельного оружия в Соединенных Штатах в 2021 году, что является самым высоким показателем смертности от огнестрельного оружия в стране, согласно опубликованным сегодня данным Института Рокфеллера.
-
20:25
Иван Ободов
Число арестованных по делу о коррупции в Венесуэле увеличилось до 27
За последние несколько часов власти Венесуэлы арестовали двух руководителей нефтяной промышленности за их предполагаемое участие в коррупционной схеме в стратегических секторах, доведя общее число арестованных за эти деяния до 27 человек.
-
-
-
20:23
Иван Ободов
Забаррикадировавшийся во Флориде мужчина тяжело ранен полицией
Мужчина, который сегодня рано утром забаррикадировался в пансионате во Флориде (США), угрожая убить трех человек, включая ребенка, а затем столкнулся с группой полицейских переговорщиков, был застрелен и госпитализирован, сообщили власти.