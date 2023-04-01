Забаррикадировавшийся во Флориде мужчина тяжело ранен полицией

На пресс-конференции шериф округа Пинеллас Боб Гуалтье сказал, что мужчина, которого опознали как 26-летнего Джерида Фендерсона, был доставлен в больницу в городе Санкт-Петербург на западном побережье, где он находится в тяжелом состоянии.



По словам помощника шерифа, снайпер Специальной оружейно-тактической группы (SWAT) выстрелил Фендерсону в грудь с целью деэскалации, когда мужчина не сдался властям.



Местная газета Tampa Bay 10 сообщила в четверг, что все началось с того, что Фендерсон стал угрожать остановившимся вместе с ним гостям - женщине, ее маленькому сыну и ее бойфренду - в квартире с одной спальней в гостевом доме в Санкт-Петербурге на западном побережье Флориды.



По словам шерифа, Фендерсон, очевидно, был расстроен тем, что трое гостей спят в его постели, и наставил на них пистолет, угрожая даже убить ребенка.