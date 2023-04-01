Один полицейский убит и еще 20 ранены в ходе протестов в Кении

"В результате вчерашних демонстраций один полицейский в Кисуму (запад страны) скончался от ран, полученных при исполнении служебных обязанностей, двадцать полицейских получили серьезные ранения при отражении агрессивных демонстрантов", - говорится в заявлении Кооме.



"Имущество, стоимость которого еще предстоит определить, было уничтожено, когда вандалы, переодетые в протестующих, вторглись в частные владения", - сказал генеральный инспектор, осудив насилие и назвав протесты "незаконными".



Кооме заявил, что "случаи воровства" расследуются, и виновные будут преследоваться по "всей строгости закона", и заверил общественность, что правоохранительные органы обеспечат безопасность "независимо от любых угроз или запугиваний".



На данный момент в ходе протестов в результате стрельбы погибли по меньшей мере два гражданских лица, а силы безопасности арестовали около 240 демонстрантов после первого дня демонстраций 20 марта.