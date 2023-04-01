Число арестованных по делу о коррупции в Венесуэле увеличилось до 27

Через Twitter глава прокуратуры (MP, Fiscalía) сообщил, что речь идет о Жаклин Перико и Хосе Лима, "прикрепленных к исполнительной дирекции по добыче нефтяного пояса Ориноко", обширной территории, где хранятся крупнейшие доказанные запасы сырой нефти.



Оба чиновника, продолжил он, "будут обвинены в коррупционных деяниях, где они фигурируют как участники схемы", разработанной в государственной компании PDVSA и в Суперинтендантстве криптоактивов (Sunacrip).



С другой стороны, он сообщил, что будут расследованы "серьезные факты" коррупции в Венесоланской корпорации Гуаяны (CVG), через день после того, как Антикоррупционная полиция обратилась к прокурору с просьбой привлечь к ответственности "группу должностных лиц" этого конгломерата государственных компаний горнодобывающей, лесной и электроэнергетической промышленности, расположенных, в частности, в штате Боливар (юг страны).