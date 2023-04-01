В 2021 году в США было зарегистрировано самое большое количество смертей от огнестрельного оружия

В штатах Миссисипи, Луизиана и Нью-Мексико зафиксировано наибольшее количество смертей на 100 000 населения в 2021 году, а Техас, Калифорния и Флорида стали регионами с наибольшим числом погибших - 4 613, 3 576 и 3 142 соответственно.



Миссисипи с показателем 32,61 смертей на 100 000 населения вновь стал штатом с наибольшим количеством смертельных случаев. В отчете также подчеркивается, что округ Колумбия, где находится столица, является третьей по уровню насилия территорией в стране, опережая Нью-Мексико.



С другой стороны медали, штатами с наименьшим количеством смертей на 100 000 жителей являются: Массачусетс - 3,5; Гавайи - 4,9; Нью-Джерси - 5,1; и Нью-Йорк - 5,4 случаев смерти от огнестрельного оружия на 100 000 населения.



Основываясь на данных Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), Институт Рокфеллера сообщает, что количество смертей в 2021 году было на 8,1% выше, чем в 2020 году, следуя тенденции, установленной годом ранее.