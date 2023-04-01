Согласно заявлению, агенты Карибского отдела воздушных и морских операций (AMO) CBP вели воздушное наблюдение вблизи острова Мона, к западу от Пуэрто-Рико, когда заметили судно, плывущее на высокой скорости в сторону острова без огней.
Экипаж самолета держал ориентир на подозрительное судно, чтобы помочь двум своим катерам перехватить контрабандистов.
Когда они приблизились, судно АМО включило свои огни и потребовало, чтобы подозрительное судно остановилось.
Капитан подозрительного судна проигнорировал приказ, и между ним и его спутником начались броски неизвестных предметов в море.
Несмотря на это, офицеры АМО остановили подозрительное судно, арестовав двух мужчин, которые утверждали, что являются гражданами Доминиканской Республики.
Агенты изъяли в общей сложности шесть тюков кокаина.
В свою очередь, агентство по расследованиям национальной безопасности взяло под стражу контрабанду и двух человек для проведения расследования и судебного преследования.
2 доминиканца арестованы в Пуэрто-Рико с кокаином стоимостью 2,9 млн евро
В четверг в водах Пуэрто-Рико агенты Таможенно-пограничной службы США задержали двух доминиканцев с партией кокаина стоимостью 2,9 миллиона долларов.
Согласно заявлению, агенты Карибского отдела воздушных и морских операций (AMO) CBP вели воздушное наблюдение вблизи острова Мона, к западу от Пуэрто-Рико, когда заметили судно, плывущее на высокой скорости в сторону острова без огней.