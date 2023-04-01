2 доминиканца арестованы в Пуэрто-Рико с кокаином стоимостью 2,9 млн евро

Согласно заявлению, агенты Карибского отдела воздушных и морских операций (AMO) CBP вели воздушное наблюдение вблизи острова Мона, к западу от Пуэрто-Рико, когда заметили судно, плывущее на высокой скорости в сторону острова без огней.



Экипаж самолета держал ориентир на подозрительное судно, чтобы помочь двум своим катерам перехватить контрабандистов.



Когда они приблизились, судно АМО включило свои огни и потребовало, чтобы подозрительное судно остановилось.



Капитан подозрительного судна проигнорировал приказ, и между ним и его спутником начались броски неизвестных предметов в море.



Несмотря на это, офицеры АМО остановили подозрительное судно, арестовав двух мужчин, которые утверждали, что являются гражданами Доминиканской Республики.



Агенты изъяли в общей сложности шесть тюков кокаина.



В свою очередь, агентство по расследованиям национальной безопасности взяло под стражу контрабанду и двух человек для проведения расследования и судебного преследования.