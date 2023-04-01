Мозамбик страдает от сильнейшей за десятилетие вспышки холеры после прохода Фредди

По словам представителя организации в Мапуту Северина фон Ксиландера, болезнь распространилась на восемь из одиннадцати провинций Мозамбика.



Наиболее пострадавшим от холеры населенным пунктом является Квелимане в центральной провинции Замбезия, где за последние 24 часа были госпитализированы 132 человека, а 350 пришлось лечиться на дому.



После второго удара Фредди по этому прибрежному городу число ежедневных случаев холеры увеличилось в десять раз, тогда как в Квелимане их было менее 20 в день.



В четверг в Квелимане ВОЗ начала вторую кампанию по вакцинации против холеры в Мозамбике, охватив 410 000 человек.



С учетом других кампаний, проводимых в других частях страны, агентство надеется в этом году вакцинировать от холеры не менее 1,35 миллиона человек.