Колумбийская компания Ecopetrol сообщает о нападении на нефтяное месторождение Ла Сира

Нападение произошло в деревне Эль-Сентро, недалеко от города Барранкабермеха, в департаменте Сантандер. "Террористическая акция затронула 12-дюймовый нагнетательный ствол от станции закачки воды (PIA) 6 до PIA 5", - говорится в заявлении компании.



"Военнослужащие Национальной армии и полиции находятся в пострадавшей зоне и проводят соответствующие проверки. Как только эта работа сил безопасности будет завершена, начнутся работы по ремонту инфраструктуры", - добавили в компании.



С 2021 года месторождение Ла Сира Инфантас, старейшее в Колумбии, стало объектом 12 нападений, сообщила компания Ecopetrol. На месторождении La Cira Infantas добывается около 28 000 баррелей нефти в день, сообщил представитель компании, который сказал, что производство не было остановлено в результате нападения.



Ecopetrol владеет 52 процентами месторождения, а остальные 48 процентов принадлежат компании SierraCol Energy, которая называет себя первым независимым производителем нефти в Колумбии.



Компания не приписывает нападение конкретному преступнику, но исторически сложилось так, что нефтяная и энергетическая инфраструктура Колумбии подвергается нападениям со стороны левых партизан, в основном Армии национального освобождения (ELN), которая ведет мирные переговоры с правительством.