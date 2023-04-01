Европа одобрила первую испанскую вакцину Bimervax против covid-19

Этой новости ждали несколько месяцев, и наконец в четверг EMA пришла к выводу, что имеются "достаточно надежные" данные о качестве, безопасности и иммуногенности вакцины Hipra.



Следующий шаг - разрешение Европейской комиссии на получение лицензии на маркетинг "Бимервакс" в Европейском Союзе, который в августе подписал с компанией "Хипра" контракт, дающий право европейским странам закупить до 250 миллионов доз вакцины.

Иммуноген будет использоваться в качестве бустерной дозы для людей старше 16 лет, которые уже были привиты вакцинами с мРНК, такими как Pfizer и Moderna. Бимервакс - это вакцина нового поколения, использующая другую стратегию для генерации иммунного ответа.



Это первая одобренная EMA бивалентная рекомбинантная белковая ковид-вакцина, т.е. разработанная на основе двух структурно схожих рекомбинантных белков, один из которых соответствует бета-, а другой - альфа-варианту, которые соединены вместе, образуя единую структуру, и к которым добавлен адъювант - вещество, способствующее усилению иммунного ответа.