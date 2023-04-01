Крестьяне приходят с пальмовыми ветвями к гондурасским церквям в преддверии Вербного воскресенья

В Тегусигальпе, столице Гондураса, наибольшее скопление крестьян с букетами, которые они делают сами вне церквей, зарегистрировано в атриуме столичного собора.



С раннего утра верующие католики начали покупать букет или крест, чтобы получить благословение во время мессы Вербного воскресенья.



"Продажи идут плохо, но мы верим, что продадим все букеты", - сказала агентству EFE Мария Рубио, фермер из муниципалитета Сабанагранде, расположенного на юге центрального департамента Франсиско Морасан.



Она добавила, что ее сопровождают четыре дочери, трое внуков и муж, Эскандинаво Флорес, и что они планируют провести ночь у собора "до воскресенья", когда они вернутся в свою общину.



Стоимость букетов и других фигур, таких как кресты из пальмового дерева, известного как "койол", варьируется в зависимости от их размера, хотя самая низкая цена может составлять 10 лемпирасов (41 цент США).



Рубио сказал, что бедность, в которой они живут в его общине, заставляет их каждый год ездить в Тегусигальпу, чтобы продать свои пальмовые ветви и кресты.