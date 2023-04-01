Коренное население анонимно прощается с 61 жертвой войны в Гватемале

"Сегодня мы прощаемся с этими семьями, с которыми мы перемещались по горам во время войны", - сказал агентству EFE Педро Чавес, представитель ассоциации людей, переживших внутренний вооруженный конфликт, перед погребением в общине иксиль в Хакана, расположенной в департаменте (провинции) Киче, в 260 километрах к северу от столицы Гватемалы.



Среди молитв и печальных лиц члены общины несли гробы 61 погибшего в мавзолей, который они построили для них, где открыли памятник в их память.



"Не бойтесь армии, и если они придут, мы поговорим с ними. Я зла за то, что они с нами сделали", - кричала пожилая женщина из общины во время марша на кладбище.



По данным Гватемальского фонда судебной антропологии (Fafg), который занимался эксгумацией тел, из 61 скелета удалось идентифицировать только три. Среди жертв было 26 несовершеннолетних, 21 взрослый, два новорожденных, возраст остальных определить не удалось.