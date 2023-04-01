Букеле встречается с влиятельным сенатором-республиканцем в США

Офис сенатора объявил о встрече в пятницу и опубликовал фотографии, на которых изображены Букеле и Рубио, беседующие с улыбками на лицах.



Во время встречи оба говорили о мерах безопасности, которые продвигал Букеле, а также о сотрудничестве между США и Сальвадором и "важности демократического порядка" в Америке, говорится в заявлении офиса Рубио.



В пресс-релизе Рубио сказал, что встреча была "продуктивной", и воспользовался возможностью, чтобы покритиковать правительство Джо Байдена, которое критиковало политику Букеле.



"В то время, когда администрация Байдена активно отдаляет наших союзников и предпочитает умиротворять жестоких диктаторов в нашем регионе, важно, чтобы мы поддерживали демократических лидеров в нашем полушарии, которые возглавляют борьбу с жестокими и преступными бандами в Центральной Америке", - сказал Рубио, согласно заявлению.