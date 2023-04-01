ACLU запрашивает информацию о средствах правовой защиты для задержанных мигрантов

"Юридические материалы крайне важны для людей, находящихся под стражей ICE, особенно для тех, у кого нет адвоката", - сказала в своем заявлении Марисоль Домингес Руис из Национального тюремного проекта ACLU.



Эти материалы могут помочь определить, "смогут ли они успешно отстаивать свои интересы и остаться в США со своими семьями, или им грозит депортация и разлука с близкими", - добавила она.



Согласно заявлению правозащитной организации, под стражей ICE ежедневно находится в среднем 24 000 мигрантов по всей стране, и "только 14% из них имеют юридическое представительство в иммиграционном процессе".



ACLU заявляет, что документально подтвердил наличие серьезных и слишком частых препятствий для общения с адвокатами мигрантов, содержащихся в учреждениях ICE по всей стране.



Правила иммиграционного агентства требуют, чтобы места содержания под стражей обеспечивали задержанным доступ к исчерпывающим юридическим материалам, включая электронную библиотеку для защиты их прав.