"Мы задействуем более 141 000 сотрудников по всей стране для обеспечения плана "Semana Santa Segura 2023", чтобы принести спокойствие, благополучие, мир, любовь и помощь нашему народу по всей стране", - сказал министр во время мероприятия в Каракасе, транслируемого государственным телеканалом "Венесолана де Телевисьон" (VTV).
Он сообщил, что на этот праздник, приходящийся на неделю с 3 по 9 апреля, задействованы 208 катеров и 10 самолетов, а 3337 контрольно-пропускных пунктов с 464 машинами скорой помощи, 3231 автомобилем и более 6000 мотоциклов будут патрулировать и контролировать дороги, туристические и религиозные зоны по всей стране.
Сотрудники будут охранять 43 воздушных и 88 наземных терминалов, а также будут размещены в 256 религиозных храмах по всей Венесуэле, в 137 национальных парках и природных памятниках, активно принимающих туристов, и на 501 подходящем пляже по всей стране.
Себальос напомнил населению, что употребление алкогольных напитков запрещено тем, кто управляет транспортными средствами, и отметил, что в рамках операции "Пасхальная неделя" предусмотрено 196 пунктов экстренной помощи и 418 мобильных классов для повышения осведомленности водителей, нарушающих правила, а также 5 000 токсикологических тестов.
Венесуэла направляет 141 587 сотрудников службы безопасности на Пасхальную неделю
Министр внутренних дел Венесуэлы Ремихио Себальос объявил, что в этот четверг по распоряжению президента Николаса Мадуро был запущен национальный план Semana Santa Segura 2023, в рамках которого было задействовано 141 587 сотрудников служб безопасности.
"Мы задействуем более 141 000 сотрудников по всей стране для обеспечения плана "Semana Santa Segura 2023", чтобы принести спокойствие, благополучие, мир, любовь и помощь нашему народу по всей стране", - сказал министр во время мероприятия в Каракасе, транслируемого государственным телеканалом "Венесолана де Телевисьон" (VTV).