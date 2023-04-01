Небольшие группы митингуют в поддержку Трампа возле его дома во Флориде

Сторонники бывшего президента циркулировали вокруг Мар-а-Лаго в течение дня с транспарантами с именем Трампа и флагами США, но в небольшом количестве, по данным EFE на раннее утро.



Частный самолет Трампа припаркован в международном аэропорту Палм-Бич, но нет никаких других признаков того, что бывший президент находится в своей законной резиденции, кроме фотографий нью-йоркского СМИ, которые утверждают, что они были сделаны в четверг вечером в столовой Мар-а-Лаго.



Особняк Трампа, который был построен в 1920-х годах и принадлежал наследнице злаковых Kelloggs, также является социальным клубом с гостиничными номерами для его членов.



По данным New York Post, Трамп обедал в ресторане клуба вместе с Меланией после того, как узнал о предъявлении ему обвинения.



Трамп - первый бывший президент, которому предъявлены уголовные обвинения за всю историю страны.



В четверг суд присяжных Нью-Йорка объявил, что он предстанет перед судом по делу о незаконных выплатах, якобы сделанных порноактрисе Сторми Дэниелс в 2016 году, чтобы заставить ее молчать об отношениях, которые у них были примерно десять лет назад.