В лагере беженцев в Дженине нет места для мертвых

Пристройка, построенная несколько месяцев назад, уже заполнена могилами все новых и новых молодых "мучеников", которых в этом году почти сорок человек, для которых взятие в руки оружия против израильской оккупации - единственный выход в этом месте, отмеченном насилием и отсутствием возможностей.



Среди нагромождения надгробий из белого камня, высеченных на арабском языке, на которых написано, что большинство умерших родились в 21 веке, стены кладбища увешаны плакатами и фотографиями молодых палестинцев, многие из которых улыбаются и держат в руках винтовки, покинувших этот мир в столкновениях с израильской армией.



"Мученики" для своих соотечественников и "террористы" для Израиля, который считает Дженин крупнейшим очагом террора в этом районе и концентрирует большинство своих рейдов на оккупированном Западном берегу именно там, в этом лагере площадью один квадратный километр.