Красный Крест призывает всех на Гаити уважать медицинскую и гуманитарную миссию

Вооруженное насилие на Гаити ограничивает передвижение населения из-за риска быть раненым или убитым под перекрестным огнем, что серьезно ограничивает доступ к медицинским услугам, пояснила представитель гуманитарной организации в интервью в столице Панамы.



"То, что мы имеем, это общее ограничение доступа к этой медицинской миссии, это ситуация, которая не позволяет людям, нуждающимся в ней, получить доступ к больницам, и именно поэтому МККК через своих общественных агентов оказывает первую помощь, чтобы стабилизировать состояние людей, которые могут быть ранены пулями, но также могут быть больны по другим причинам", - сказала она.



Вооруженное насилие на Гаити, от которого только в столице Порт-о-Пренс страдают около "3 миллионов человек, сопряжено со многими рисками безопасности не только для населения в целом, но и для самих гуманитарных работников".



"Одной из главных проблем является риск для медицинской миссии, поэтому мы призываем всех участников уважать медицинскую миссию, что подразумевает уважение стационарных структур здравоохранения, таких как больницы и медицинские пункты, мобильных структур, то есть кампаний, которые могут быть доставлены на места, гуманитарного персонала, такого как работники первой помощи на уровне общин", - сказал он.