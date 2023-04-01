Карл III стал первым британским монархом, обратившимся к парламенту Германии

Во второй день трехдневной поездки в Германию Чарльз чередовал немецкий и английский языки во время получасовой речи, которая вызвала бурные аплодисменты законодателей в Бундестаге.



В речи не было упоминаний о Brexit или Европейском Союзе, но визит Чарльза является частью усилий по восстановлению отношений с Великобританией после ее выхода из блока три года назад, и он сказал, что хочет "возобновить" "особые узы" с Германией.

74-летний монарх, который сменил свою мать королеву Елизавету после ее смерти в сентябре прошлого года, сказал, что война вернулась в Европу с тех пор, как он в последний раз выступал в нижней палате парламента Германии в рамках мемориальной церемонии в 2020 году.



"С тех пор, как я в последний раз выступал в этом здании, бедствие войны вернулось в Европу", - сказал он о войне в Украине, обращаясь к переполненному пленарному заседанию, в котором участвовали высшие должностные лица страны пребывания.