Юнисеф предупреждает о рекордном количестве детей-мигрантов через джунгли Дарьена

Эта цифра, по словам Unicef, "является самой высокой за двухмесячный период с тех пор, как ведется такой учет", и указывает, что за тот же период прошлого года панамские власти насчитали менее 1400 человек.



Юнисеф также предупреждает, что число несопровождаемых или разлученных несовершеннолетних продолжает расти, и, основываясь на данных за первые два месяца 2023 года, считает, что "в среднем 5 детей в день прибывают в Панаму в одиночку или, по крайней мере, 200 в этом году", тогда как в 2022 году за тот же период было зарегистрировано "менее 40".



Агентство ООН считает, что разлученные или несопровождаемые дети "особенно уязвимы для насилия, жестокого обращения и эксплуатации".



Гэрри Конил, региональный директор ЮНИСЕФ по Латинской Америке и Карибскому бассейну, заявил, что его "команды на местах никогда не видели такого большого количества детей, пересекающих Панамские джунгли в одиночку или с родителями".



"Если нынешние тенденции сохранятся, количество детей и подростков-мигрантов, пересекающих Панаму в этом году, значительно превысит прошлогодний показатель", - предупредил Кониль, отметив, что ЮНИСЕФ "увеличивает гуманитарную помощь в поддержку ответных мер панамского правительства" на миграционный кризис.