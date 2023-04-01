21 погибший и 72 пропавших без вести в результате схода лавины в Эквадоре

Число пропавших без вести также возросло до 72 человек, а число раненых увеличилось до 37, согласно последней оценке трагедии, опубликованной Генеральным секретариатом по рискам.



Число людей, пострадавших от стихии, достигло 656 человек, в том числе 170 остались без крова и временно размещены в приютах, созданных в этом муниципалитете в андской провинции Чимборасо.



Среди разрушенных объектов инфраструктуры на данный момент зарегистрировано 57 домов, еще 163 получили незначительные повреждения.



Спасательные работы с участием пожарных и военных ведутся с риском нового оползня, поскольку в верхней части горы вновь обнаружены трещины.



Точное число людей, которые могли оказаться погребенными под несколькими метрами земли, пока неизвестно, так как некоторые дома в пострадавшем районе уже были эвакуированы после предупреждения о возможном сходе оползня.