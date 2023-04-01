"Эффективное вмешательство подразделения полиции по борьбе со взрывчатыми веществами позволило деактивировать и удалить устройство, установленное на теле гражданина", - говорится в сообщении полиции на ее странице в Twitter.
Полиция добавила, что объект "находится под надежной охраной", и включила в сообщение видео, на котором видно, как мужчина в рубашке и брюках идет рядом с полицейским из подразделения по борьбе со взрывчатыми веществами, одетым в защитный костюм.
Незадолго до этого полиция разместила в своей социальной сети сообщение с фотографией мужчины в темной жилетке поверх рубашки, на которой видны два красных цилиндрических устройства на правой стороне груди и одно на левой, соединенные кабелями на шее мужчины.
Полиция обезвредила предполагаемую бомбу, прикрепленную к телу мужчины в Эквадоре
20:45 2023-04-01
Полиция Эквадора в четверг обезвредила предполагаемое взрывное устройство, прикрепленное к телу мужчины в портовом городе Гуаякиль, одном из самых пострадавших от преступности в Андской стране.
"Эффективное вмешательство подразделения полиции по борьбе со взрывчатыми веществами позволило деактивировать и удалить устройство, установленное на теле гражданина", - говорится в сообщении полиции на ее странице в Twitter.