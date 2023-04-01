За 3 месяца пожары выжигают в Испании большую площадь, чем за несколько лет подряд

Европейская система информации о лесных пожарах (EFFIS) использует для своих оценок спутниковые снимки Copernicus и по состоянию на 15:15 показала, что с 1 января в стране, где продолжают действовать многочисленные пожары, от огня пострадало 28 444 га.



Эта цифра более чем в три раза превышает среднее количество гектаров, сгоревших за первый квартал в период 2006-2022 годов, которое составляет 7 758 гектаров, и достигается после того, как в прошлом году Испания потеряла около 310 000 гектаров, что стало худшим годом для пожаров в стране в этом столетии и пятым худшим годом с начала ведения учета.



Согласно данным EFFIS, площадь лесов, сгоревших в период с января по март этого года, превышает площадь лесов, пострадавших от пламени в такие полные годы, как 2008 (10 073 га), 2010 (19 770 га), 2014 (22 001 га) или 2018 (12 433 га).