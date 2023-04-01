Дело Dominion против Fox News будет передано в суд, постановил судья

Иск Dominion на 1,6 миллиарда долларов обвиняет Fox News в сознательном распространении ложных теорий заговора о компании, производящей машины для голосования, в преддверии выборов 2020 года с целью борьбы с проблемами рейтингов и удержания зрителей.



На прошлой неделе адвокаты Fox News и Dominion представили аргументы по дуэли ходатайств о вынесении решения по делу в порядке упрощенного судопроизводства, поданных каждой из сторон ранее.

Адвокаты Fox добивались отклонения иска до суда, утверждая, что заявления телеканала о мошенничестве на выборах были как новостным поводом, так и вопросом мнения.

В пятницу судья Высшего суда штата Делавэр Эрик Дэвис отклонил аргументы Fox News и счел юридические претензии Dominion достаточно убедительными, чтобы представить их присяжным на суде, который должен начаться в ближайшие недели.