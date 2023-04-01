Twitter начинает постепенный отказ от устаревших синих галочек

Недавние изменения, внесенные Элоном Маском, генеральным директором компании, означают, что все, кто подписался на Twitter Blue, получают синий значок "галочки" рядом со своим профилем. Но так было не всегда.



Изначально галочки в Twitter предназначались для проверки подлинности известных аккаунтов. "Синие галочки" появляются рядом с именами многих известных людей, политиков, журналистов, активистов и организаций.



"Это человек, которого власть имущие в Twitter решили сделать важным в каком-то смысле", - сказала Аманда Силберлинг, старший культурный репортер TechCrunch, о первоначальном статусе галочки.