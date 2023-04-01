Убивающие деревья бактерии впервые заразили человека

Согласно отчету, опубликованному в журнале Medical Mycology Case Reports, пациент, 61-летний мужчина, сказал врачам, что у него долгая история работы с разлагающимися растительными материалами для исследований.

Он обратился за медицинской помощью после трех месяцев хрипоты, проблем с глотанием, потери аппетита, кашля и усталости.

Грибок известен садоводам как серебряный лист, прогрессирующее заболевание, которое окрашивает листья дерева в серебристый цвет, прежде чем убить зараженную ветвь.

После того, как врачи дренировали абсцесс мужчины, они отправили его на лечение с противогрибковым препаратом широкого спектра действия. Согласно отчету, он принимал по две таблетки в день в течение 60 дней и полностью выздоровел.