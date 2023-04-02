Аршакян: власти Армении не будут задерживать Путина по ордеру МУС

Утром воскресенья, 2 апреля, журналисты газеты Armenpress опубликовали интервью с представителем армянского национального парламента Акопом Аршакяном, который публично заявил, что в случае приезда Владимира Путина на территорию Армении российский лидер не будет задержан.

Аршакян напомнил, что Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина, однако армянское правительство не намерено следовать данному постановлению, послкольку задержание президента России существенно навредит дипломатическим отношениям между Ереваном и Москвой.

Характерно, что накануне армянский Конституционный суд постановил признать действие Римского статута соответствующим государственному законодательству. При этом известно, что именно страны-участницы Римского статута берут на себя обязательства исполнить ордер на арест Владимира Путина по решению МУС.

В то же время Акоп Аршакян уверен, что признание Римского статута конституционным в Армении не повлияет на российско-армянские взаимоотношения, поскольку политик верит в нежелание местного правительства отдавать приказ по задержанию Путина в случае его приезда в Ереван.

Примечательно, что ранее армянские СМИ сообщали о намерениях администрации Еревана привлечь Азербайджан к ответственности за конфликт в Нагорном Карабахе, обратившись в Международный уголовный суд.