Маск назвал статьи газеты New York Times «неинтересной пропагандой»

Днём 2 апреля американский бизнесмен Илон Маск написал новый пост в мессенджере Twitter, где резко раскритиковал местное информационное агентство The New York Times, назвав печатающиеся в газете статьи "пропагандой", которая никому не интересна из-за её нечитабельности.

По мнению Маска, деятельность данного издания можно сравнить со словесным "поносом", который публикует частные мнения любых авторов, однако у NYT было бы существенно больше реальных читателей, если бы администрация газеты издательского дома приняла решение печатать только лучшие колонки.

Характерно, что в минувший четверг пресс-служба New York Times сообщила о нежелании платить для верификации аккаунта своего информагентства в социальной сети Twitter. Также в NYT рассказали, что руководство издания не станет компенсировать свои сотрудникам средства, затраченные на платную подписку Twitter Blue.

25 апреля 2022 года стало известно, что предприниматель Илон Маск приобрёл компанию Twitter за баснословные 44 миллиарда долларов, однако после того, как американец возглавил совет директоров данного мессенджера, акции корпорации стремительно рухнули, сократившись почти вдвое.

Накануне Маск рассказал, что все пользователи его соцсети могут купить подписку Twitter Blue, делающий аккаунт микроблогера верифицированным.