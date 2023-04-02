В статье сказано, что президент России Владимир Путин нанес серьезный удар по американской валюте.

Это связано с его решением вести расчеты с международными партнерами в китайских юанях, после чего другие страны также задумались о переходе к торговле в национальных валютах.

Авторы статьи убеждены, что в дальнейшем такой сценарий приведет к обвалу доллара и беспрецедентным экономическим проблемам для США.

В таких условиях глобальный статус доллара начинает снижаться, что стало неприятной неожиданностью для властей Соединенных Штатов.