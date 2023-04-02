Суд постановил, что Илон Маск нарушил федеральное трудовое законодательство твитом 2018 года

В пятницу Пятый окружной апелляционный суд в решении, на которое обратил внимание Business Insider, поддержал постановление Национального совета по трудовым отношениям (NLRB), который признал незаконными угрозы Маска в отношении компенсаций работникам.



В мае 2018 года один из пользователей Twitter спросил Маска о его позиции в отношении профсоюзов. "Ничто не мешает команде Tesla на нашем автозаводе проголосовать за профсоюз.

Они могут сделать это завтра, если захотят", - написал он в ответ в Твиттере. "Но зачем платить профсоюзные взносы и отказываться от опционов на акции просто так? Наши показатели безопасности в 2 раза лучше, чем когда завод принадлежал профсоюзу, и все уже получают медицинское обслуживание".



Этот твит сразу же привлек внимание профсоюзных активистов, и в 2021 году NLRB, отвечая на жалобу профсоюза United Auto Workers, установил, что Маск угрожал сотрудникам. Tesla утверждает, что твит был способом Маска указать на то, что работники других автопроизводителей не получают опционов на акции.

Председатель NLRB Вилма Либман считает иначе. "Работник воспримет это так: "Если я проголосую за объединение в профсоюз, опционы на акции перестанут быть опционом", - сказала она Bloomberg в 2018 году.