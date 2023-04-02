Доминиканская Республика изымает более 2 тонн кокаина, прибывшего из Эквадора

Груз прибыл в страну замаскированным в контейнере с бананами в мутимодальном порту Кауседо в Санто-Доминго.



Она была распределена в 2 188 упаковок весом более 2 тонн, пояснили в DNCD на пресс-конференции, где отметили, что совместно с прокуратурой начали "исчерпывающее расследование" в связи с этим делом, по которому до сих пор никто не арестован.



По статистике, это дело "квалифицируется как одна из крупнейших конфискаций в истории страны", сообщает агентство по борьбе с наркотиками.



Поскольку это транзитный контейнер в стране, "расследование является более сложным", и информация будет предоставляться по мере продвижения расследования, добавляется в информации.



Власти Доминиканской Республики "делятся информацией" с Эквадором и Нидерландами "для углубления расследования в связи с расстроенной партией" наркотиков, говорится в сообщении.