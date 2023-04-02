На своей странице в Twitter она сообщила, что после того, как она распорядилась извлечь еще два тела - одно вчера днем, а другое сегодня - после оползня в Алауси, были сделаны другие выводы.
"Подтверждено 27 смертей после оползня в Алауси. Прокуратура распорядилась извлечь еще два тела, недавно найденные в завалах. После того, как они будут опознаны, их передадут семьям", - сказал он.
По последним данным, опубликованным в пятницу Секретариатом по управлению рисками (SGR), число раненых составило 38 человек, 32 человека спасены и 850 человек пострадали, в том числе 175 человек остались без крова и временно размещены в приютах, созданных в этом муниципалитете в андской провинции Чимборасо.
Всего пострадало 163 дома, 57 разрушено.
Спасательные работы с участием пожарных и военных ведутся с риском нового оползня, поскольку в верхней части горы вновь обнаружены трещины.
Число погибших увеличилось до 27 человек в результате оползня в Эквадоре и Андах
Число погибших в результате мощного оползня, похоронившего часть Алауси, города в эквадорских Андах, в прошлое воскресенье увеличилось до 27 человек, после того как в субботу были извлечены еще два тела, сообщает Генеральная прокуратура.
На своей странице в Twitter она сообщила, что после того, как она распорядилась извлечь еще два тела - одно вчера днем, а другое сегодня - после оползня в Алауси, были сделаны другие выводы.
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