Число погибших увеличилось до 27 человек в результате оползня в Эквадоре и Андах

На своей странице в Twitter она сообщила, что после того, как она распорядилась извлечь еще два тела - одно вчера днем, а другое сегодня - после оползня в Алауси, были сделаны другие выводы.



"Подтверждено 27 смертей после оползня в Алауси. Прокуратура распорядилась извлечь еще два тела, недавно найденные в завалах. После того, как они будут опознаны, их передадут семьям", - сказал он.



По последним данным, опубликованным в пятницу Секретариатом по управлению рисками (SGR), число раненых составило 38 человек, 32 человека спасены и 850 человек пострадали, в том числе 175 человек остались без крова и временно размещены в приютах, созданных в этом муниципалитете в андской провинции Чимборасо.



Всего пострадало 163 дома, 57 разрушено.



Спасательные работы с участием пожарных и военных ведутся с риском нового оползня, поскольку в верхней части горы вновь обнаружены трещины.