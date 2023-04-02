Сотни мигрантов бегут из центра для мигрантов на юго-востоке Мексики

По сообщениям, мигрантам удалось бежать из миграционного центра, расположенного примерно в 40 минутах езды от столицы штата Тукстла-Гутьеррес, после того, как они открыли главные ворота, а затем скрылись, причем агенты, ответственные за это, не смогли помешать им уйти.



По их словам, они сбежали, чтобы избежать трагедии, подобной той, что произошла в прошлый понедельник на миграционном пункте в Сьюдад-Хуаресе, где в результате пожара погибли 39 мигрантов. Один из мигрантов в группе рассказал СМИ, что все, чего они хотят, - это свободно и мирно проехать через Мексику и добраться до Соединенных Штатов.



"У нас нет оружия, мы не преступники, мы приехали за лучшим будущим, а они не уважают наши права", - объяснил мигрант, бежавший из этого места. Другой мигрант осудил то место, где их задержали, "мы были заперты, и это не приют, а тюрьма, где у нас нет ни голоса, ни прав".



"Они держали нас взаперти, стены очень высокие, хотя они нас не били, но психологические страдания и еда - это самое худшее".



В интервью EFE директор Центра защиты человеческого достоинства (CDH) Луис Рей Гарсия Вильягран считает, что в таких случаях приоритетной должна быть неограниченная защита прав человека мигрантов.