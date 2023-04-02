Врачи Лос-Анджелеса экспериментируют с биомаркерами для лечения рака простаты

Мигель Анхель Хименес Риос, хирург, специализирующийся на урологии в Мексике, сказал в субботу агентству EFE, что эти молекулярные тесты все еще находятся на экспериментальной стадии в этой области медицины, но уже помогли определить лучшие методы лечения рака.



"Уже существует идентификация изменений почти стандартным способом, что может помочь нам определить методы лечения, которые используют медицинские онкологи для контроля заболевания в соответствии с выраженностью молекулярных изменений у каждого пациента", - сказал он в интервью после участия в конгрессе UROSummit 360, который завершается в эту субботу в мексиканском городе Гвадалахара.



По данным Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ), рак простаты является наиболее часто диагностируемым видом рака у мужского населения Северной и Южной Америки - 21,7% случаев, за ним следует рак легких - 9,5% случаев и колоректальный рак - 8%.



Хименес Риос, также возглавляющий отделение урологической онкологии в Национальном институте рака в Мехико, объяснил, что этот тип теста позволяет обнаружить биомаркеры или свидетельства генетических изменений в крови и моче, а также в опухолевой ткани и образовавшихся метастазах.