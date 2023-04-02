По меньшей мере 18 погибших в результате торнадо на Среднем Западе и юге США

20:55 2023-04-02

По меньшей мере 18 человек погибли в результате мощных торнадо, обрушившихся в последние часы на Средний Запад и юг США, оставив тысячи людей без электричества и даже обрушив крышу театра, где около 260 человек присутствовали на концерте хэви-метал.

Точное число погибших неизвестно и может вырасти в ближайшие часы, поскольку службы спасения в наиболее пострадавших штатах прочесывают улицы, чтобы оценить ущерб и найти выживших, иногда переходя от двери к двери.

На данный момент местные власти подтвердили гибель семи человек в Теннесси, пяти в Арканзасе, трех в Индиане, одного в Алабаме, одного в Иллинойсе и еще одного в Миссисипи.

Столкнувшись с разрушительным воздействием торнадо, президент США Джо Байден в субботу говорил по телефону с администратором Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) Динн Крисвелл, которая координирует федеральные меры реагирования на стихийное бедствие.

Президент также поговорил по телефону с губернатором Арканзаса Сарой Хакаби Сандерс и мэрами городов Литл-Рок Фрэнком Скоттом-младшим и Уинн Дженнифер Хоббс, которые представляют два города Арканзаса, наиболее пострадавших от торнадо, говорится в заявлении Белого дома.