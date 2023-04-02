По меньшей мере 18 погибших в результате торнадо на Среднем Западе и юге США

Точное число погибших неизвестно и может вырасти в ближайшие часы, поскольку службы спасения в наиболее пострадавших штатах прочесывают улицы, чтобы оценить ущерб и найти выживших, иногда переходя от двери к двери.



На данный момент местные власти подтвердили гибель семи человек в Теннесси, пяти в Арканзасе, трех в Индиане, одного в Алабаме, одного в Иллинойсе и еще одного в Миссисипи.



Столкнувшись с разрушительным воздействием торнадо, президент США Джо Байден в субботу говорил по телефону с администратором Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) Динн Крисвелл, которая координирует федеральные меры реагирования на стихийное бедствие.



Президент также поговорил по телефону с губернатором Арканзаса Сарой Хакаби Сандерс и мэрами городов Литл-Рок Фрэнком Скоттом-младшим и Уинн Дженнифер Хоббс, которые представляют два города Арканзаса, наиболее пострадавших от торнадо, говорится в заявлении Белого дома.