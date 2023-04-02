"Мы достигли 70 смертей", - заявил генеральный директор службы надзора за здоровьем Гильермо Секера на пресс-конференции, посвященной эпидемиологической ситуации в стране.
Чиновник сказал, что если к этой цифре добавить пациента, умершего в последнюю неделю прошлого года, то в результате нынешней волны чикунгуньи "на данный момент умер 71 человек". Согласно данным Министерства здравоохранения, 44 из общего числа смертей от чикунгуньи приходится на пациентов старше 60 лет, особенно мужчин.
Среди детей в возрасте до одного года официальная статистика регистрирует 15 смертей от вируса, передаваемого комаром Aedes aegypti. Согласно данным, за последние три недели было зарегистрировано 14 588 случаев заболевания чикунгуньей, 515 случаев заболевания денге и 15 534 случая подозрения на заболевание. По данным управления здравоохранения, случаев заражения вирусом Зика нет.
До сих пор в этом году было зарегистрировано 1 416 случаев денге и 58 812 подтвержденных или вероятных случаев чикунгуньи. Случаи чикунгуньи составляют 50 % от всех зарегистрированных по всей стране.
В результате волны чикунгуньи в этом году в Парагвае умерло 70 человек
Эпидемия чикунгуньи уже унесла 70 жизней в Парагвае, в основном среди пожилых людей и детей в возрасте до одного года, сообщило в пятницу Министерство здравоохранения и социального обеспечения.
"Мы достигли 70 смертей", - заявил генеральный директор службы надзора за здоровьем Гильермо Секера на пресс-конференции, посвященной эпидемиологической ситуации в стране.
-
-
22:24
Иван Ободов
Штаты стремятся повысить безопасность в школах после стрельбы в Теннесси
После стрельбы в начальной школе в Теннесси на этой неделе, в результате которой погибли три девятилетних ребенка и трое взрослых, законодательные органы штатов по всей стране продвигают законопроекты, направленные на повышение безопасности в школах.
-
22:23
Иван Ободов
США смягчают сокращение выплат по программе Medicare Advantage в 2024 году
В пятницу правительство США объявило о более низком, чем ожидалось, сокращении на 1,1% средних ставок возмещения расходов на 2024 год для медицинских страховщиков, предлагающих страховое покрытие по программе Medicare Advantage.
-
-
-
22:15
Иван Ободов
Wells Fargo оштрафован на 97 миллионов долларов за бездумное пренебрежение санкционными правилами США
Wells Fargo выплатит более 97 миллионов долларов в виде штрафов за разрешение операций, запрещенных санкционным законодательством США, объявили в четверг Федеральная резервная система и Министерство финансов.
-