В результате волны чикунгуньи в этом году в Парагвае умерло 70 человек

"Мы достигли 70 смертей", - заявил генеральный директор службы надзора за здоровьем Гильермо Секера на пресс-конференции, посвященной эпидемиологической ситуации в стране.



Чиновник сказал, что если к этой цифре добавить пациента, умершего в последнюю неделю прошлого года, то в результате нынешней волны чикунгуньи "на данный момент умер 71 человек". Согласно данным Министерства здравоохранения, 44 из общего числа смертей от чикунгуньи приходится на пациентов старше 60 лет, особенно мужчин.



Среди детей в возрасте до одного года официальная статистика регистрирует 15 смертей от вируса, передаваемого комаром Aedes aegypti. Согласно данным, за последние три недели было зарегистрировано 14 588 случаев заболевания чикунгуньей, 515 случаев заболевания денге и 15 534 случая подозрения на заболевание. По данным управления здравоохранения, случаев заражения вирусом Зика нет.



До сих пор в этом году было зарегистрировано 1 416 случаев денге и 58 812 подтвержденных или вероятных случаев чикунгуньи. Случаи чикунгуньи составляют 50 % от всех зарегистрированных по всей стране.