Папа Франциск был выписан из больницы и вернулся в Ватикан

20:58 2023-04-02

Хорошо выглядящий и с чувством юмора Буэнос-Айреса, как и ожидалось, 86-летний Папа Франциск был сегодня выписан из больницы Джемелли, куда он был госпитализирован на три дня после бронхита.

Верный своему стилю, покидая больницу незадолго до 11 часов утра по местному времени, Папа остановил свой автомобиль - белый Fiat 500 - чтобы поприветствовать группу людей, ожидавших его, к радости фотографов и телеоператоров.

Затем, выйдя из машины и встав с помощью трости, он поблагодарил дежурных журналистов, с которыми остановился пообщаться на несколько минут. На вопрос корреспондента CNN Делии Галлахер о его самочувствии Франсиско, улыбаясь, ответил: "Я все еще жив" и даже рассказал анекдот: "Однажды один старик, старше меня, после похожей ситуации сказал: "Отец, я не видел смерти, но я видел ее приближение, и она уродлива", - пошутил он, смеясь.

Когда ему указали на то, что даже находясь в больнице, он не прекращал свою деятельность, поскольку вчера он навестил детей в детской онкологии, Папа заметил: "Это самое прекрасное - быть священником, это призвание священника, приходского священника".