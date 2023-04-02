Папа Франциск был выписан из больницы и вернулся в Ватикан

Верный своему стилю, покидая больницу незадолго до 11 часов утра по местному времени, Папа остановил свой автомобиль - белый Fiat 500 - чтобы поприветствовать группу людей, ожидавших его, к радости фотографов и телеоператоров.

Затем, выйдя из машины и встав с помощью трости, он поблагодарил дежурных журналистов, с которыми остановился пообщаться на несколько минут. На вопрос корреспондента CNN Делии Галлахер о его самочувствии Франсиско, улыбаясь, ответил: "Я все еще жив" и даже рассказал анекдот: "Однажды один старик, старше меня, после похожей ситуации сказал: "Отец, я не видел смерти, но я видел ее приближение, и она уродлива", - пошутил он, смеясь.

Когда ему указали на то, что даже находясь в больнице, он не прекращал свою деятельность, поскольку вчера он навестил детей в детской онкологии, Папа заметил: "Это самое прекрасное - быть священником, это призвание священника, приходского священника".