Дачница-любительница назвала проверенные томаты, которые никогда не болеют

Если вам нужны сорта помидоров, которые надо будет спасать от разных помидорных "хворей", то возьмите на заметку эти разновидности.

Томат Семейный

Характерная особенность - обилие пасынков, которые надо удалять на протяжении сезона. Если лето не выдалось, на урожай это не повлияет. Сорт относится к раннеспелым. Это способствует снижению риска инфицирования. Томаты вырастают крупные, округлой формы. Цвет ярко-красный, мякоть мясистая, плотная, на вкус с кислинкой.

Помидор Стерлядь

Сорт, устойчивый к плохой погоде, имеется иммунитет к грибковым болезням, вредителям, вирусам. Зреет помидор дружно, в один момент. Плоды появляются до заморозков. Форма вытянутая, ровная и аккуратная. Упругая шкурка, вкус кисло-сладкий.

Гибрид Вояж

Томат выращивается в парнике и в открытом грунте. Рано созревает, за три месяца. Форма плода необычная - как будто несколько маленьких помидорок соединились в один большой. Томаты получаются очень крупные, шкурка тонкая и очень нежная. Устойчивы к заболеваниям, отличаются хорошим плодоношением.