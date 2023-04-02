Шесть погибших за день насилия в мексиканском штате Веракрус

За последние 24 часа сообщения о насилии поступили в муниципалитеты Теколутла и Тукспан, расположенные на севере штата, на востоке Мексики. Полицейские источники сообщили, что первые три преступления произошли в общине Хуэйтепек в муниципалитете Теколутла, в прибрежной зоне.



В результате первого вооруженного нападения были убиты двое мужчин, а второй случай произошел в нескольких метрах от него, в котором была убита женщина и ранен несовершеннолетний. Генеральный прокурор штата, Вероника Эрнандес Джаданс, сообщила, что по данному делу начато расследование.



"Открыто следственное дело, эта тема обсуждалась на Mesa de Construcción para la Paz (Круглый стол по миростроительству). Ведется расследование, чтобы этот прискорбный инцидент не остался безнаказанным и чтобы справедливость восторжествовала", - сказала она.



В порту Тукспан трое мужчин были убиты, а их тела брошены в автомобиле. В обоих случаях полиция провела интенсивную мобилизацию и операции по поиску нападавших, но об арестах не сообщалось.



По данным гражданской организации Causa en Común, Веракрус занимает восьмое место в стране по количеству злодеяний, зарегистрированных за первые два месяца этого года.