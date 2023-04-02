МВФ одобрил выделение $5,4 млрд для Аргентины

20:59 2023-04-02

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) в пятницу одобрил выделение Аргентине 5,4 миллиарда долларов, говорится в заявлении организации.

Таким образом, организация окончательно утвердила четвертый пересмотр соглашения с Аргентиной по рефинансированию ее долга, в результате чего общая сумма выплат достигла 28,9 миллиарда долларов.

13 марта сотрудники МВФ дали зеленый свет четвертому пересмотру программы расширенного финансирования, подписанному год назад с латиноамериканской страной.

Однако на прошлой неделе организация предупредила, что, по словам пресс-секретаря Фонда Джули Козак, в Аргентине необходимы "более решительные действия" для обеспечения стабильности в условиях "сложной экономической ситуации, в частности, усиливающейся засухи".

Во время недавнего визита в Белый дом президент Аргентины Альберто Фернандес попросил своего американского коллегу Джо Байдена продолжать поддерживать его в переговорах с Фондом.

"Мы надеемся, что они продолжат сопровождать нас, как они это делали до сих пор", - сказал Фернандес журналистам.

Президент Аргентины упомянул МВФ, не говоря о нем прямо, когда выражал Байдену свою озабоченность климатическим кризисом.