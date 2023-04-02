Венесуэла и Мексика координируют совместные действия в интересах обеих стран

"Мы провели (встречу) с послом Мексики в Венесуэле Леопольдо де Гивесом, с которым обсудили различные вопросы, представляющие двусторонний интерес, и скоординировали действия в интересах благополучия наших народов", - сообщил венесуэльский чиновник на своей странице в Twitter, не уточнив, что это за меры.



Пенья поделился фотографиями встречи с мексиканским послом и передал приветствие народу ацтеков от имени президента Николаса Мадуро.



Встреча состоялась через четыре дня после смертельного пожара в центре для мигрантов в мексиканском городе Сьюдад-Хуарес на границе с США, в результате которого погибли 39 мигрантов, в том числе семь венесуэльцев, шесть гондурасцев, семь сальвадорцев, 18 гватемальцев и один колумбиец.



Пенья не упомянул о том, что этот вопрос рассматривался во время его встречи с мексиканским дипломатом.



Центр Национального института миграции (INM), где произошел пожар, будет закрыт навсегда, объявила в пятницу министр безопасности и защиты граждан Мексики Роза Исела Родригес.