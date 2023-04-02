"Мы провели (встречу) с послом Мексики в Венесуэле Леопольдо де Гивесом, с которым обсудили различные вопросы, представляющие двусторонний интерес, и скоординировали действия в интересах благополучия наших народов", - сообщил венесуэльский чиновник на своей странице в Twitter, не уточнив, что это за меры.
Пенья поделился фотографиями встречи с мексиканским послом и передал приветствие народу ацтеков от имени президента Николаса Мадуро.
Встреча состоялась через четыре дня после смертельного пожара в центре для мигрантов в мексиканском городе Сьюдад-Хуарес на границе с США, в результате которого погибли 39 мигрантов, в том числе семь венесуэльцев, шесть гондурасцев, семь сальвадорцев, 18 гватемальцев и один колумбиец.
Пенья не упомянул о том, что этот вопрос рассматривался во время его встречи с мексиканским дипломатом.
Центр Национального института миграции (INM), где произошел пожар, будет закрыт навсегда, объявила в пятницу министр безопасности и защиты граждан Мексики Роза Исела Родригес.
Венесуэла и Мексика координируют совместные действия в интересах обеих стран
Заместитель министра по делам Латинской Америки Венесуэлы Рандер Пенья и посол Мексики в карибском государстве Леопольдо Де Гивс в ходе встречи, состоявшейся в пятницу в Каракасе, скоординировали действия в интересах благополучия обеих стран.
"Мы провели (встречу) с послом Мексики в Венесуэле Леопольдо де Гивесом, с которым обсудили различные вопросы, представляющие двусторонний интерес, и скоординировали действия в интересах благополучия наших народов", - сообщил венесуэльский чиновник на своей странице в Twitter, не уточнив, что это за меры.
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