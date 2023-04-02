1 погибший, 3 раненых в результате стрельбы в торговом центре Лос-Анджелеса

Один человек погиб и еще трое получили ранения в результате стрельбы во время сделки по продаже наркотиков возле торгового центра в Лос-Анджелесе в субботу, сообщила полиция.



Несколько подозреваемых стреляли друг в друга во время спора, который, по мнению полиции, возник во время сделки по продаже наркотиков на парковке в районе улиц Ваноуэн и Фоллбрук в Вест-Хиллз около 15:45, сказал заместитель начальника полиции Лос-Анджелеса Алан Гамильтон. Погибший мужчина не был немедленно опознан полицией.



Трое пострадавших от выстрелов были доставлены в больницу и получили травмы, не угрожающие жизни. По словам Гамильтона, как минимум двум из них могут быть предъявлены обвинения после выписки из больницы.Трое подозреваемых были задержаны в субботу вечером, и следователи считают, что к стрельбе причастны члены банды, сказал он.



Полиция обнаружила на месте происшествия два огнестрельных оружия, сказал Гамильтон.



"Мы считаем, что все участники этой разборки опознаны, и мы считаем, что они либо находятся под стражей, либо находятся там, где мы можем оказать им медицинскую помощь", - сказал Гамильтон.