Один человек погиб и еще трое получили ранения в результате стрельбы во время сделки по продаже наркотиков возле торгового центра в Лос-Анджелесе в субботу, сообщила полиция.
Несколько подозреваемых стреляли друг в друга во время спора, который, по мнению полиции, возник во время сделки по продаже наркотиков на парковке в районе улиц Ваноуэн и Фоллбрук в Вест-Хиллз около 15:45, сказал заместитель начальника полиции Лос-Анджелеса Алан Гамильтон. Погибший мужчина не был немедленно опознан полицией.
Трое пострадавших от выстрелов были доставлены в больницу и получили травмы, не угрожающие жизни. По словам Гамильтона, как минимум двум из них могут быть предъявлены обвинения после выписки из больницы.Трое подозреваемых были задержаны в субботу вечером, и следователи считают, что к стрельбе причастны члены банды, сказал он.
Полиция обнаружила на месте происшествия два огнестрельных оружия, сказал Гамильтон.
"Мы считаем, что все участники этой разборки опознаны, и мы считаем, что они либо находятся под стражей, либо находятся там, где мы можем оказать им медицинскую помощь", - сказал Гамильтон.
1 погибший, 3 раненых в результате стрельбы в торговом центре Лос-Анджелеса
Полиция Лос-Анджелеса сообщает, что один человек погиб и еще трое получили ранения в результате стрельбы во время сделки по продаже наркотиков возле торгового центра в субботу.
Один человек погиб и еще трое получили ранения в результате стрельбы во время сделки по продаже наркотиков возле торгового центра в Лос-Анджелесе в субботу, сообщила полиция.
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