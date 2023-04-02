Судья временно отменил закон штата Теннесси, ограничивающий выступления драгдиллеров

В своем решении, принятом в пятницу вечером, судья Томас Паркер отложил исполнение закона H.B. 9 на 14 дней, пока суд рассматривает его конституционность.

Это решение ознаменовало временную победу "Друзей Джорджа", театральной труппы, которая устраивает драг-шоу и утверждает, что недавно принятый закон, подписанный губернатором Биллом Ли, Р-Тенн, ущемляет ее права по Первой поправке.



"В рамках федеральной системы нашей страны штаты являются лабораториями демократии, в которых могут проверяться законы и политика, принятые народом", - написал Паркер.



"Когда суд спросил, на какое именно поведение, выходящее за рамки законов Теннесси о непристойности, распространяется этот закон, ответчик сначала ответил, что закон добавляет очень мало, а затем пояснил, что, по их мнению, закон представляет собой ограничение по времени, месту и способу.

Но этот ответ вызывает у суда еще больше вопросов, поскольку он мало способствует продвижению позиции ответчика", - говорится в постановлении.