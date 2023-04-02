Власти штата Мехико, который граничит со столицей, сообщили, что девочка получила ожоги и перелом руки.
Согласно видеозаписи инцидента, размещенной в социальных сетях, пассажиры воздушного шара, по-видимому, упали или выпрыгнули из аппарата. Погибшими числятся мужчина 50 лет и женщина 38 лет.
Инцидент произошел недалеко от руин доиспанского периода Теотиуакана, расположенных к северу от Мехико. Этот район является популярным местом для полетов на воздушном шаре. Причина аварии расследуется.
Теотиуакан, наиболее известный своими храмами-близнецами Солнца и Луны, когда-то был большим городом, в котором проживало более 100 000 человек и площадь которого составляла около 8 квадратных миль (20 квадратных километров).
Этот до сих пор загадочный город был одним из крупнейших в мире в период своего расцвета между 100 годом до нашей эры и 750 годом нашей эры. Но он был заброшен до прихода ацтеков в 14 веке.
2 человека погибли в результате аварии воздушного шара в окрестностях Мехико
Два человека погибли и одна девочка получила ранения после того, как воздушный шар, на котором они летели, загорелся недалеко от Мехико, сообщили власти в субботу.
Власти штата Мехико, который граничит со столицей, сообщили, что девочка получила ожоги и перелом руки.
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