Удаление происходит в тот момент, когда многие высокопоставленные пользователи Twitter готовятся к потере синих галочек, которые помогали подтвердить их личность и отличить их от самозванцев на платформе социальных сетей.
Маск, которому принадлежит Twitter, установил крайний срок до субботы для верифицированных пользователей, чтобы они приобрели премиум-подписку на Twitter или потеряли галочки на своих профилях. В четверг газета The Times в своем материале заявила, что не будет платить Twitter за верификацию своих институциональных аккаунтов.
В начале воскресенья Маск написал в Твиттере, что галочка Times будет снята. Позже он опубликовал пренебрежительные высказывания о газете, которая агрессивно освещала Twitter и недостатки частично автоматизированных систем вождения электромобилей компании Tesla, которой он также руководит.
В воскресенье на других аккаунтах Times, например, на страницах деловых новостей и мнений, по-прежнему стояли синие или золотые галочки, как и у многих репортеров этой новостной организации.
Twitter убирает галочку с основного аккаунта New York Times
Twitter снял флажок верификации с основного аккаунта The New York Times, одной из самых презираемых Элоном Маском новостных организаций.
Удаление происходит в тот момент, когда многие высокопоставленные пользователи Twitter готовятся к потере синих галочек, которые помогали подтвердить их личность и отличить их от самозванцев на платформе социальных сетей.
-
-
22:24
Иван Ободов
Штаты стремятся повысить безопасность в школах после стрельбы в Теннесси
После стрельбы в начальной школе в Теннесси на этой неделе, в результате которой погибли три девятилетних ребенка и трое взрослых, законодательные органы штатов по всей стране продвигают законопроекты, направленные на повышение безопасности в школах.
-
22:23
Иван Ободов
США смягчают сокращение выплат по программе Medicare Advantage в 2024 году
В пятницу правительство США объявило о более низком, чем ожидалось, сокращении на 1,1% средних ставок возмещения расходов на 2024 год для медицинских страховщиков, предлагающих страховое покрытие по программе Medicare Advantage.
-
-
-
22:15
Иван Ободов
Wells Fargo оштрафован на 97 миллионов долларов за бездумное пренебрежение санкционными правилами США
Wells Fargo выплатит более 97 миллионов долларов в виде штрафов за разрешение операций, запрещенных санкционным законодательством США, объявили в четверг Федеральная резервная система и Министерство финансов.
-