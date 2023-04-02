Twitter убирает галочку с основного аккаунта New York Times

Удаление происходит в тот момент, когда многие высокопоставленные пользователи Twitter готовятся к потере синих галочек, которые помогали подтвердить их личность и отличить их от самозванцев на платформе социальных сетей.



Маск, которому принадлежит Twitter, установил крайний срок до субботы для верифицированных пользователей, чтобы они приобрели премиум-подписку на Twitter или потеряли галочки на своих профилях. В четверг газета The Times в своем материале заявила, что не будет платить Twitter за верификацию своих институциональных аккаунтов.



В начале воскресенья Маск написал в Твиттере, что галочка Times будет снята. Позже он опубликовал пренебрежительные высказывания о газете, которая агрессивно освещала Twitter и недостатки частично автоматизированных систем вождения электромобилей компании Tesla, которой он также руководит.



В воскресенье на других аккаунтах Times, например, на страницах деловых новостей и мнений, по-прежнему стояли синие или золотые галочки, как и у многих репортеров этой новостной организации.