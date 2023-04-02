1 погибший, более 40 раненых после обрушения крыши театра в Иллинойсе во время торнадо

Более 40 человек получили ранения в результате инцидента в театре "Аполло" в Белвидере, где в это время проходил концерт хэви-метал, сообщили официальные лица.

По словам Дэна Заккарда, директора по управлению чрезвычайными ситуациями округа Бун, среди тех, кого доставили на машине скорой помощи из театра, было двое с опасными для жизни травмами, двое с тяжелыми травмами, 18 с травмами средней тяжести и пять с незначительными травмами.



50-летний мужчина был признан мертвым на месте происшествия, сообщили официальные лица.

В момент обрушения крыши в помещении находилось более 200 человек, сказал начальник пожарной службы Белвидера Шон Шадл во время пресс-брифинга в субботу утром.

"К счастью, благодаря реакции и всем первым помощникам и прохожим, которые помогали всем выйти, я считаю, что условия могли быть намного хуже", - сказал Шадл. "Нам очень везет в некоторых ситуациях. Но это все равно трагедия".