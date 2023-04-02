Хотя триумф Red Bull в Мельбурне впервые с 2011 года был ожидаем, но из-за бойни, развернувшейся на последних этапах гонки в Альберт-парке, победа далась с огромным трудом.
Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, великолепно пилотировавший свой Mercedes, финишировал вторым, а Фернандо Алонсо из Aston Martin занял третье место на подиуме.
Только 12 из 20 стартовавших участников закончили гонку, а австралиец Оскар Пиастри, воспользовавшись беспорядком, финишировал восьмым и заработал свои первые очки в чемпионате для McLaren.
Ферстаппен был рад одержать победу, но поставил под сомнение решение стюардов объявить красный флаг после аварии на 55-м круге 58-круговой гонки вместо того, чтобы вызвать машину безопасности.
На этом этапе он уверенно лидировал, но после рестарта гонки ему пришлось бороться за лидерство с Хэмилтоном.
"Конечно, мы рады победе в гонке, но я думаю, что сама гонка к концу была немного запутанной из-за всех этих звонков", - сказал Ферстаппен. "Многие гонщики были в недоумении, зачем нам понадобился второй красный флаг. Сегодняшний день был довольно беспорядочным".
Ферстаппен побеждает в диком финале Гран-при Австралии Формулы-1
Макс Ферстаппен из Red Bull выиграл свой первый Гран-при Австралии при удивительных обстоятельствах в хаотичной гонке Формулы-1, наполненной драматизмом от зеленого света до клетчатого флага.
Хотя триумф Red Bull в Мельбурне впервые с 2011 года был ожидаем, но из-за бойни, развернувшейся на последних этапах гонки в Альберт-парке, победа далась с огромным трудом.
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