Ферстаппен побеждает в диком финале Гран-при Австралии Формулы-1

Хотя триумф Red Bull в Мельбурне впервые с 2011 года был ожидаем, но из-за бойни, развернувшейся на последних этапах гонки в Альберт-парке, победа далась с огромным трудом.



Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, великолепно пилотировавший свой Mercedes, финишировал вторым, а Фернандо Алонсо из Aston Martin занял третье место на подиуме.



Только 12 из 20 стартовавших участников закончили гонку, а австралиец Оскар Пиастри, воспользовавшись беспорядком, финишировал восьмым и заработал свои первые очки в чемпионате для McLaren.



Ферстаппен был рад одержать победу, но поставил под сомнение решение стюардов объявить красный флаг после аварии на 55-м круге 58-круговой гонки вместо того, чтобы вызвать машину безопасности.



На этом этапе он уверенно лидировал, но после рестарта гонки ему пришлось бороться за лидерство с Хэмилтоном.



"Конечно, мы рады победе в гонке, но я думаю, что сама гонка к концу была немного запутанной из-за всех этих звонков", - сказал Ферстаппен. "Многие гонщики были в недоумении, зачем нам понадобился второй красный флаг. Сегодняшний день был довольно беспорядочным".