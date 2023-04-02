Гражданин США получил 20 лет за присоединение к группировке «Исламское государство»

Эмраан Али, 55-летний гражданин США, родившийся в Тринидаде и Тобаго, был приговорен во вторник в федеральном суде Майами, согласно судебным документам. В ноябре он признал себя виновным в сговоре с целью оказания материальной поддержки иностранной террористической организации.



Согласно судебным документам, Али перевез свою семью из Тринидада и Тобаго в Бразилию, а затем в Турцию и, в конечном итоге, в Сирию в марте 2015 года. Он ложно сказал своим детям, что они едут на отдых, но на самом деле намеревался присоединиться к ИГ, заявили прокуроры.



После прибытия в Сирию ИГ зарегистрировало Али и его семью, и Али прошел религиозную и военную подготовку вместе с другими англоговорящими, сообщили официальные лица. Подготовка включала в себя обучение владению различными видами автоматического оружия, такими как автомат АК-47 и пулемет ПКС.



По словам следователей, Али в конце концов был уволен с боевого дежурства и работал в сфере жилищного строительства на ИГ в тогдашней фактической столице группировки - Ракке. Али также стал торговцем и начал покупать и продавать скот, автомобили, оружие, оружейные принадлежности и телефоны другим членам ИГ.

Али также оказывал услуги по переводу денег другим тринидадским боевикам ИГ в Сирии и жертвовал свои собственные деньги членам ИГ для поддержки дела ИГ.