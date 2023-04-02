По меньшей мере 13 золотодобытчиков погибли в затопленных карьерах в Бурунди

Никодим Ндахабонимана, районный администратор в северо-западной провинции Чибитоке, сказал, что старателей не удалось спасти после того, как ямы обрушились в пятницу вечером в условиях проливных дождей.



Тела двух других шахтеров, которые пропали без вести и предположительно погибли, не найдены, сказал он, призвав старателей избегать шахт в сезон дождей.



Полиция и другие власти в субботу безуспешно пытались извлечь шахтеров из ям, затопленных водой из разлившейся реки Ругого.



Подобные катастрофы на шахтах часто происходят на северо-западе и северо-востоке Бурунди, где люди, занимающиеся незаконной добычей полезных ископаемых, предпочитают работать в ночное время, чтобы избежать надзора со стороны властей.