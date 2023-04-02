Антуан Саггс, 39 лет, из Скоттсдейла, штат Аризона, был признан в пятницу виновным по четырем пунктам обвинения в убийстве второй степени в сентябре 2021 года Нитоши Флуг-Пресли из Стилуотера, 30 лет; Жасмин К. Стурм, 30 лет; Мэтью Петтус, 26 лет; и Лояса Формана III, 35 лет, все из Сент-Пола. Приговор ему будет вынесен 15 мая.
Саггс дал показания, что застрелил всех четверых в целях самообороны, потому что думал, что они собираются его ограбить, сообщает Minneapolis Star-Tribune.
Прокуроры заявили, что его мотив остается неясным, но что Саггс намеревался убить жертв после ночи пьянства в Сент-Поле.
Отец Саггса, Даррен МакРайт, который также носит фамилию Осборн, был приговорен к пяти годам лишения свободы после того, как признал себя виновным в том, что помог сыну спрятать тела жертв.
Житель Аризоны осужден за убийство 4 человек в Миннесоте
Мужчина был признан виновным в убийстве четырех человек в Миннесоте, а затем оставил их тела в брошенном внедорожнике на кукурузном поле в Висконсине.
Антуан Саггс, 39 лет, из Скоттсдейла, штат Аризона, был признан в пятницу виновным по четырем пунктам обвинения в убийстве второй степени в сентябре 2021 года Нитоши Флуг-Пресли из Стилуотера, 30 лет; Жасмин К. Стурм, 30 лет; Мэтью Петтус, 26 лет; и Лояса Формана III, 35 лет, все из Сент-Пола. Приговор ему будет вынесен 15 мая.
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