Япония протестует против задержания Китаем гражданина который был обвинен в шпионаже

Хаяси находится с двухдневным визитом в Китае, став первым японским дипломатом, совершившим эту поездку более чем за три года, поскольку трения между странами усиливаются. В воскресенье он также встретился с премьер-министром Китая Ли Цянем и высокопоставленным дипломатом Ван И.



Во время переговоров с министром иностранных дел Китая Цинь Ганом Хаяси потребовал скорейшего освобождения сотрудника японской фармацевтической компании Astellas Pharma, который был задержан в Пекине в прошлом месяце в связи с обвинениями в шпионаже, которые китайский МИД назвал шпионскими.

Ни одна из сторон не предоставила более подробной информации ни об этом человеке, ни о выдвинутых против него обвинениях.



Хаяси сказал журналистам, что он выразил "серьезную озабоченность" по поводу все более настойчивой активности Китая в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, и подчеркнул важность мира и стабильности в Тайваньском проливе.